Fırtına nedeniyle BUDO, tüm seferleri iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Değerli Yolcularımız,

22.12.2019 Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir. Bilginize pic.twitter.com/OCjybZ97G5 — BUDO (@BurulasBudo) December 21, 2019

Yoğun fırtına dolayısıyla Çanakkale’de da yarın bazı deniz hatlarının seferleri iptal edilmişti.

