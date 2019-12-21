Fırtına nedeniyle BUDO, tüm seferleri iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 21 Aralık 2019 22:21

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yoğun fırtına dolayısıyla Çanakkale’de da yarın bazı deniz hatlarının seferleri iptal edilmişti.