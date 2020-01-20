Fıkıh-Der davası sanıklarına 'iyi hâl' indirimi

Fıkıh-Der’e bağlı kaçak Kuran kursunda yatılı kalan çocukları istismar ettikleri gerekçesiyle, üç kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'iyi hâl' indirimi uygulayarak, Ömer Işıktekin’e 76 yıl 11 ay, Tarık Bektaş’a 25 yıl, Hacı Serkan Bektaş’ ise 37 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen Fıkıh-Der'e ait yatılı Kuran kursunda, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan üç kişi hakkında Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, mağdurlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını tekrarlarken, sanık avukatları son yıllarda Kuran kurslarında yaşanan olayların bir önyargı oluşturduğunu iddia ederek, kursun fiziki yapısının istismar olayı için uygun olmadığını öne sürdü.

Son sözleri sorulan sanık Tarık Bektaş, "Böyle bir iftiradan dolayı karşınıza geçtiğim için sizden ve heyetten özür dilerim. 12 yaşından beri beş vakit namaz kılan bir insanım. Ben işletme okudum, kendi dini dürtülerimi tatmin etmek için hocamın dizinin dibine çöktüm. Ben öğretmenim, beraatimi istiyorum. Bir öğretmen kolay yetişmiyor. Benim hayatım ve mesleğim yanacak. Yuva kurmak, çoluk çocuğa karışmak istiyorum” dedi.

'DİNİ YOLU SEÇTİM'

Sanık Hacı Serkan Bektaş ise kimseye karşı cinsel istismar suçunu işlemediğini öne sürerek, "Eşcinsel bir insan değilim. Dini yolu seçtim. Üniversite bitirdiğim hâlde imam olmak istedim. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Sanık Ömer Işıktekin ise "'Bu adam malımı çaldı, gasp etti' diyemezsiniz. Tek iftira atacağınız konu bu. Cemaati çökertme derdindeler. Allah huzurunda da bu insanlar benimle hesaplaşacak” dedi.

MAHKEME İNDİRİM UYGULADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, iyi hâl indirimi uygulayarak sanık Ömer Işıktekin’in beş çocuğa yönelik "çocuğun zincirleme cinsel istismarı", üç çocuğa yönelik ise "eziyet" suçlarından toplamda 76 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Hacı Serkan Bektaş’ın ise iki çocuğa yönelik "çocuğun zincirleme cinsel istismarı" suçundan toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanık Tarık Bektaş’a ise bir çocuğa yönelik "çocuğun zincirleme cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.