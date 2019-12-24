Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi

HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu ana davanın duruşmasında mahkeme tahliye talebini reddetti. Duruşma Mart 2020'ye ertelendi.

HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu ana davanın duruşması bugün görüldü.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yüksekdağ tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı. Yüksekdağ'ın avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri duruşma salonunda hazır bulundu.

Yüksekdağ, 2016'da HDP'lilerin açlık grevine başlamasına ilişkin Diyarbakır'daki yaptığı konuşma sonucu hazırlanan fezleke hakkında savunma yaptı.

Dava dosyasında olan konuşmaların tamamının çözümünde sıkıntılar olduğunu söyleyen Yüksekdağ, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Öcalan ile görüşme yapamadıklarını ve Öcalan'a yönelik suikast iddialarının gündeme geldiğini, söz konusu konuşma içeriğinin de buna yönelik olduğunu belirtti.

Yüksekdağ konuşmasında çözüm sürecinin yeniden başlamasını talep ettiğini ve hükümete çağrıda bulunduğunu söyledi.

Partilerine yönelik siyasi "soykırım" yapıldığını belirten Yüksekdağ “Geride bıraktığımız yıllar boyunca bu operasyonların farklı biçimleriyle karşı karşıya kaldık, ancak siyasi iradeye el koymayı özel bir teknik olarak ortaya koydular. Kendi varlıklarını yargıyla sağlıyorlar. Kayyum atamalarıyla temsiliyete müdahale ediliyor. Bugün de hâlâ devam eden süreç olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu da gösteriyor ki siyasi iradeye dönük gasp hareketi, siyasi operasyonlarla kendi varlığını sürdürme hareketi değişik biçimlerde sürdürülüyor” dedi. Kayyum atamalarının hukukla bir ilişkisi olmadığını belirten Yüksekdağ “Seçme seçilme hakkının ortadan kaldırıldığı bir durumdur" dedi.

DURUŞMA MART 2020'YE ERTELENDİ

Avukatların beyanlarının da alınmasının ardından duruşma savcısından mütalaası soruldu. Savcı, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçların "katalog suçlar"dan olması ve henüz savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, Diyarbakır'daki eylemlere ilişkin başlatılan soruşturma dosyasının incelenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenilmesine ve Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 10 Mart 2020'de devam edilecek.