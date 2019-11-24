Fidel ve Küba dostları Antalya’da buluştu

Küba Devrimi’nin efsanevi lideri Fidel Castro, 3’üncü ölüm yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen söyleşinin sonunda 'Yo Soy Fidel!' sloganları atıldı.

José Martí Küba Dostluk Derneği’nin 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Antalya’da gerçekleştirdiği etkinlikte, Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro anıldı.

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nuñez ve José Martí Küba Dostluk Derneği Genel Sekreteri Hakan Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşi, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda gerçekleşti. Küba Devrimi’nin efsanevi lideri Fidel Castro’nun 3’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen söyleşiye Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Avukat Müjde Tozbey Erden’in açılış konuşmasıyla başlayan anma programında, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan’ın dinleyicileri selamlamasının ardından Jose Marti Küba Dostluk Derneği adına konuşan Hakan Bulut, Fidel Castro’yu anmanın sadece Küba devrimi açısından değil tüm insanlığı kucaklayan bir eylem olduğunu söyledi.

'LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SOSYALİZME SAHİP OLMADIKLARI SÜRECE KAZANIMLARI KALICI OLMAYACAK'

Dünya halklarına kan kusturan emperyalizmin, Küba’da sosyalizmin tarihsel kazanımlarını yok etmek için her yola başvurduğunu ifade eden Bulut şunları söyledi: “Küba’da önemli bir slogan var; (Yo soy Fidel) yani (Ben Fidel’im.) Küba halkının bu sloganının anlamı şu: Her Kübalı kendisini ülkenin kaderinden sorumlu hissetmesi, kazanımlarını korumak için mücadeleye devam etmek zorunda olduğunun farkında olması... Fidel, ölümünden önce adının hiçbir yere verilmemesini, heykelinin yapılmamasını vasiyet etmişti. Yani aslında, kendisinin değil dikilecekse bu mücadeleyi zafere götürecek ve koruyacak Küba halkının heykelinin dikilmesi gerektiğini söylemişti.

Hakan Bulut, Bolivya, Venezuela gibi Latin Amerika ülkelerinin sosyalizme sahip olamadıkları sürece kazanımlarını kalıcılaştıramayacaklarını vurgulayarak “Burada Fidel’in (Küba sosyalizmidir) sözü bir kez daha anlam kazanıyor” dedi.

Daha sonra söz alan Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nuñez ise bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde istikrarsızlık, kriz ve belirsizliklerin yükseldiğini söyledi. Bolivya'daki darbenin acı tadını aldıklarını belirten Nuñez, Latin Amerika ve Karayipler'in durumuna bakıldığında Fidel'in varlığı ve düşüncesinin her zamankinden daha çok geçerli olduğunu dile getirdi. Nuñez şöyle konuştu:

'LATİN AMERİKAYA'YA BAKILDIĞINDA FİDEL'İN VARLIĞI VE DÜŞÜNCESİ HER ZAMANKİNDEN DAHA GEÇERLİ'

“Küba Devrimi'nin tarihsel önderinin öngörüleri bir bir yerine geliyor. Amerika’da bir dünya patlıyor ve insanlar, sahip oldukları kaynakların ulusaşırı ülkelere ahlaksız transferine karşı sokaktalar. Toplumun %1'inin kalan %99'dan daha fazlasına sahip olduğu eşitsizliği, meydanlarda ve büyük caddelerde protesto ediyor, bunun için ölümü göze alıyorlar.

Fidel yalnızca bir şey için sorumlu tutulabilir. Kübalılara dayanışma duygusunu aşılamış, elde avuçta ne varsa paylaşmayı öğretmiş olması için!

Fidel’in başlattığı ve ivmesini verdiği programlarla 65 ülkede çalışan 30 bin kadar sağlık profesyonelimizin asil ve dayanışmacı çabalarının itibarını yanıltıcı yalanlarla bozmaya çalışıyorlar. Emperyalizm için dayanışma yabancıdır, ama Fidel’in Küba’sında değil.

Fidel bir defasında “Dayanışmacı olmak, insanlığa olan borcumuzun karşılığını vermektir” demişti. Bugün bu, burada bir kez daha teyit ediliyor. Tarihsel önderimizin aramızdan ayrılışından itibaren biz Kübalılar şunu kendimize söz bildik “Yo soy Fidel!” yani “Ben Fidel’im.”

Etkinlikte ayrıca, Küba’lı çocukların Fidel Castro ve sosyalizmi betimledikleri resimler sergilendi. Söyleşi sonunda Büyükelçi Nuñez, “Yo Soy Fidel!” sloganları eşlğinde gençlerle birlikte Küba bayrağı önünde poz verdi.