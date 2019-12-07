Feyzioğlu: Yeni bir HSYK'ye ihtiyaç var

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin yeni bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ni “çok etkili ve faydalı bir belge” diye övdüğü konuşmasında yeni bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na ihtiyaç olduğunu söyledi.

Feyzioğlu “Türkiye'nin bir taraftan kuvvetler ayrılığını sağlayacak, en çekingen hakime bile kitapta ne yazıyorsa o kararı vermesi halinde çekinecek hiçbir şeyi olmadığı güvencesini verecek yeni bir Hakimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var" dedi.

Sözkonusu kurulun yapısının "bir taraftan demokratik, bir taraftan da liyakate önem verir şekilde" olması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu "Seçim işinin bir kısmını çok nitelikli çoğunlukla Meclise bırakmak, kalan kısmını Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay, Danıştay kurullarına yine çok nitelikli çoğunlukla bırakmak önerimiz ortada. Yani sistem değişikliğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Yargı Reformu Stratejisi 2019'un Değerlendirilmesi" etkinliğinde konuşan Feyzioğlu “yargı alanında iyi uygulamaları çoğaltıp yanlış olanları azaltmak gerektiğini” söyledi.

Feyzioğlu “Bu sistemi getirdiğimizde şunu da çok iyi dengelemek zorundayız. Biz kürsüden siyaset yapan hakim de istemiyoruz. Siyasetin kürsüye müdahalesinden rahatsızız. Müdahale imkanının bulunmasından rahatsızız. İspatını aramaya ihtiyacımız yok. Çünkü sistem HSK'nin oluşumu nedeniyle ön ve arka kapıları açmış durumda. Bir kişi bile fiilen müdahale etmeyebilir. Ama müdahale imkanı varsa on binlerce çalışkan hakimimiz, savcımız, avukatımız müdahale yok diye bunun garantisini veremez. Ağızlarıyla kuş tutsa bile yargı toplumsal çatışmanın sebebi olur. Zaten durum bu. Dolayısıyla bunu düzeltmemiz lazım" dedi.

"Kıdemi 2,5 yıl olan hakimlerle adalet dağıtmaya çalışıyoruz" diyen Feyzioğlu, "Dosyaya yansımayan ancak savcıya polisin, polisin de sulh ceza hakimine aktardığı delillerle karar verip bunun yanlış olduğunu dahi bilmeyen sulh ceza hakimleri”nin olduğunu söyledi.