Feyzioğlu Akit'e konuştu: Devlet işlem yapmasın, biz rezil ederiz

Metin Feyizoğlu, 'Devlet sivilleri korumak zorunda değildir' dediği konuşması için 'Türkiye düşmanları, bize karşı karalama kampanyası yürütürken birileri de bu kampanyaya hemen inanıyor. Demek ki sözlerimden teröristler pek rahatsız olmuşlar' açıklaması yaptı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Suriye askeri harekatı ilgili konuşurken “Eğer silahlı güçler sivilleri kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değildir” demiş, bu iddiasını da“Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine” dayandırmıştı.

Yeni Akit gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Feyzioğlu, sözlerine gelen tepkileri değerlendirirken “Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kara propagandaya karşı mücadele ediyorum bundan rahatsız oluyorlar. ‘Türk askeri şehit olmayı göze alır ama sivile zarar vermez’ diyorum. FETÖ ve PKK hesapları hakkımda karalama kampanyası başlatıyor. Türkiye düşmanları, bize karşı karalama kampanyası yürütürken birileri de bu kampanyaya hemen inanıyor. Demek ki sözlerimden teröristler pek rahatsız olmuşlar.” dedi.

'İŞLEM YAPMAYIN BİZ REZİL EDERİZ'

Metin Feyzioğlu, harekat sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan gözaltılar ve tutuklamalar için ise “Devlet aklına bir mesaj vereyim” diyerek şu çağrıyı yaptı:

“Öyle tweet attı böyle bir şey dedi, şöyle bir bildiri yayınladı diye eğer terör örgütü propagandasına girmiyorsa düşünce özgürlüğü sınırları içinde ise bir adli işlemin asla yapılmaması lazım, çünkü bizi zor durumda bırakır dünyaya karşı. Biz onları rezil ederiz, kendi cehaletlerini yüzlerine vurarak, ayna tutarak onları rezil ederiz.”