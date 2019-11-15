Feyzioğlu: ABD’ye yapılan ziyaret başarılıdır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin başarılı olduğunu savundu. Feyzioğlu düzenlediği basın toplantısında ‘Milliyetçi olduğumu gizlemedim’ dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu bugün Rize Barosu’nda düzenlediği basın toplantısında “Hiçbir gün ben milliyetçiliğimi gizlemedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımladığı şekilde; herkesi kucaklayan mezhep, etnik, cinsiyet ve siyasi ideoloji ayrımı yapmaksızın bu vatana hizmet eden herkesi kucaklayan yapıcı bir milliyetçiliğe sahibim” dedi.

Feyzioğlu Suriye’ye yapılan askeri harekata destek vermesi ve Akçakale’ye gitmesine dair ise “Ben de orada olmak istedim. Dünyaya bunu göstermek için makam odamdan yapacağım açıklama yetmiyordu” diye konuştu.

'GÖRÜŞMENİN OLUMLU GEÇTİĞİ GÖRÜNÜYOR'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili “Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği görünüyor” yorumu yapan Feyzioğlu, “Ben dünya çapındaki sanatçılarımızın, şu an Avrupa ve ABD'de de; PKK, FETÖ, DHKP-C kara propagandasına karşın Türkiye'nin haklı sesini duyurmasını bekliyorum. Siyasi görüşleri bir tarafa bırakarak milli meseleler üzerine kilitlenmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"ABD ve Rusya ile yapılan mutabakat ve ABD'ye yapılan ziyaret başarıdır" diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri her seferinde tökezleyelim diye bekliyor. 100 senedir hayalini kurdukları o kukla devlete tam ulaşacakları zaman Türkiye oyunlarını yeniden bozdu. Bu nedenle depresyondalar."

SURİYE İLE ARACISIZ GÖRÜŞME

Cenevre’de Suriye anayasasının yazıldığını söyleyen Feyzioğlu “Bu anayasa yazılırken oradaki silahlı PKK güçlerinin Suriye ordusuna katılma yolu açılırsa bizim bütün fedakarlıklarımız boşa çıkar. ABD'nin ve Almanya'nın girişimi ile -umarım Rusya buna dahil olmaz- bir özerk bölge yaratılmak istenirse 5 sene sonra PKK devleti kurulur. Bu nedenle bizim buradaki üstün menfaatimiz Suriye devletinin menfaati ile örtüşüyor" dedi. Suriye'nin kendi ülkesinde özerk bölge kurulmasını istemediğini belirten Feyzioğlu "Türkiye'de bunu istemiyor. Dolayısıyla bizim artık yaşadıklarından ders aldığını beklediğimiz Esad yönetimi ile aracısız görüşmek zorundayız" diye konuştu.

