'FETÖ'nün okullarını devralmıştı: Maarif Vakfı'nda şüphe uyandıran işler

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Maarif Vakfı personeline yapılan aylık ödemenin 10 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Türkiye’den Maarif okullarında eğitim vermesi için başta Pakistan, Afganistan ve Mali olmak üzere pek çok ülkeye de öğretmen gönderiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 1 milyar TL’ye yakın para aktarılan Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarına gönderilen personele ödenen aylık ücretin alt sınırının bin 293 dolar, üst sınırının ise 4 bin 500 dolar olduğu bildirildi. Maarif okullarında görevli 408 personele Ekim ayında toplam 10 milyon TL’ye ödeme yapıldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, CHP Milletvekili Murat Bakan, yurt dışındaki "FETÖ" okullarının devralınması amacı ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na ilişkin detayları, CİMER üzerinden yaptığı Bilgi Edinme Başvurusu ile sordu. CHP’li Bakan’ın sorularını yanıtlayan Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, vakfın Kasım 2019 itibariyle, 41 ülkede 311 okul, 5 eğitim merkezi, 42 yurt ve bir yükseköğretim kurumu ile eğitim faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı.

MİLYONLARCA LİRA PERSONEL GİDERİ

Türkiye’den, 307’si eğitimci, 101’i ise destek personeli olmak üzere toplam 408 personelin, Maarif’in yurt dışındaki okullarına gönderildiğini söyleyen Akgün, en çok personel gönderilen üç ülkenin sırasıyla Pakistan, Afganistan ve Mali olduğunu söyledi. Maarif kurumlarının bulunduğu ülkelerdeki yerel kaynaklardan istihdam edilen kişi sayısı da 5 bin 90 olarak paylaşıldı.

Akgün, yurt dışına gönderilen personele ödenen aylık ücretin alt sınırının bin 293 dolar, üst sınırının da 4 bin 500 dolar olduğunu belirtirken, vakfa ait okulların olduğu ülkelerdeki yerel kaynaklardan istihdam edilen kişilere yapılan aylık ödemelerin ise o ülkenin durumuna göre değiştiği kaydedildi. Yerel halktan istihdam edilen personele yapılan aylık ödemelerin üst sınırının bin 869 avroya kadar çıktığı açıklandı. Vakıf Başkanı Akgün'ün açıkladığı veriler, güncel dolar kuruna göre, vakfın bir aylık personel giderinin 10 milyon TL’yi aştığını ortaya koydu.

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR AÇIKLANMADI

Maarif Vakfı Başkanı Akgün, CHP’li Bakan’ın, “Vakfın işbirliği yaptığı kurumlar hangileridir?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Vakfın, kuruluşundan itibaren 55 üniversite, 15 kamu kurumu, 35 STK, 15 özel eğitim kurumu ve teşebbüsleri olmak üzere, toplam 120 kurum ve kuruluş ile işbirliği yaptığını anlatan Akgün, bu işbirliklerin taraflarını ise açıklamaktan kaçındı.

‘TERCİHEN’ YABANCI DİL YETERLİLİĞİ

Milyonlarca liralık bütçesine karşın denetleme kurulu yasaya aykırı oluşturulan vakfa ilişkin CHP’li Bakan, şunları söyledi:

“Ülkemizi temsilen yurt dışındaki Maarif kurumlarına gönderilen kişilerin yabancı dil bilmediğinden tutun, hiçbir şey yapmamasına rağmen çok yüksek maaşlar aldığına kadar birçok şey öğrendik. Yurt dışına eğitim vermesi için gönderilen idareci ve öğretmenler için ‘tercihen’ dil bilmeleri şartı aranıyormuş! Olmasa da olur yani…”

'ÖĞRETMENLERİMİZ ATAMA BEKLİYOR'

Yurt dışına gönderilen kişilerin “tercihen” yetkin olmalarının istenmesini de eleştiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhasebeci için 'Serbest Muhasebeci Mali Müşavir' şartı yok, ‘Tercihen’ lütfediliyor. İdareci ‘tercihen’ en az dört yıl öğretmenlik ve iki yıl yöneticilik yapmış olsun isteniyor. Yoksa canı sağ olsun…Birileri birilerini ‘tercihen’ öneriyor, birileri de ‘tercihen’ önerilenleri ‘tercihen’ görevlendiriyor. Ve dil bile bilmeyen ama ‘tercihen’ gönderilen birilerine, aylık 7 bin 500 lira ile 25 bin 875 TL arasında maaş veriliyor. Oysa bir öğretmenin maaşı 3 bin 911 TL. Ve bizim öğretmenlerimiz atama bekliyor, atanamadığı için intihar ediyor, atanamadığı için inşaatta çalışırken iş cinayetinde yaşamını yitiriyor.”