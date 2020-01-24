'FETÖ'den yargılanan patrona Erdoğan'dan torpil

Erdoğan, 'FETÖ' üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Mehmet Kıvanç’ın sahibi olduğu şirketin Mersin’de yapacağı güneş enerji santralı için acele kamulaştırma kararı aldı. Acele kamulaştırmadan 1 ay önce Erdoğan’ın başdanışmanı Kışla ile Kıvanç'ın okul ziyaretinde bir araya geldiği öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ortakları arasında "FETÖ" üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan patron Mehmet Kıvanç’ın olduğu Kıvanç Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne ait Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali için “acele kamulaştırma” kararı aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Erdoğan, 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de 9 ayrı kamulaştırma kararına imza attı. Ancak bunlar arasında, “1977” sayılı karar dikkat çekti. Kararda, “Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla, Mersin ilinde yer alan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Haberde yer alan bilgilere göre, Erdoğan’ın acele kamulaştırma kararı verdiği Kıvanç-2 Güneş Enerjisi Santrali, Kıvanç Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne ait. Bu şirketin ortakları arasındaki bir isim ise tartışma yaratacak. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre hem şirketin ortağı hem de genel müdürü olan Mehmet Kıvanç, "FETÖ" üyesi olmak suçlamasıyla 24 Eylül 2016’da tutuklandı, 27 Ekim 2016’da tahliye edildi. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kıvanç, 13 Aralık 2018’de "FETÖ" üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın gerekçesinde, “sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sohbet adı altındaki toplantılarına 17-25 Aralık sürecinden sonra da katılmaya devam ettiği” belirtilirken, “sanığın örgüt mensubiyeti, örgütün himmet toplantılarına katılarak örgüte yüksek miktarlarda himmet verdiği ve maddi yardımda bulunduğu konusunda tutarlılık gösterdiği” savunuldu. Kararın istinaf aşamasında olduğu öğrenildi.

Kararın ekine göre, Mersin’in Gülnar ilçesi Kuskan/Erenler Mahallesi’nde bulunan 136 ada numarasında yer alan toplam 51 ayrı parsel ile 142 adadaki 3, 143 nolu adada ise 2 ayrı parsel kamulaştırılacak.

85 HEKTARLIK ALAN

Şirketin internet sitesinde söz konusu santralin 2020 yılında Mersin’de yapılacağı ve toplam gücün 42 bin KWp olarak planlandığı belirtildi. Projenin toplam alanının ise 85 hektar olduğu söylendi. Kayıtlarda Mehmet Kıvanç’ın yönetim kurulu üyesi de olduğu şirkete 3 milyon 650 bin TL sermaye ile ortak olduğu görülüyor.

DANIŞMANA ZİYARET

Erdoğan’ın imza attığı acele kamulaştırma kararından önce ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Erdoğan’ın başdanışmanı İsrafil Kışla, 24 Kasım 2019’daki Öğretmenler Günü’nde Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nu ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Kışla’ya iş insanı Mehmet Kıvanç da eşlik etti.

Erdoğan’ın söz konusu şirketin ortağının "FETÖ"den hüküm giydiğinden haberinin olup olmadığı ise bilinmiyor.