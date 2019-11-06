FETÖ'den yargılanan Cömertoğlu: Erdoğan'ın avukatı beni tehdit etti

Delphin Oteller zinciri ortaklarından 'FETÖ' sanığı Ufuk Cömertoğlu, yargılandığı duruşmada hâkime, Erdoğan’ın avukatının kendisini tehdit ettiğini söyledi. Fettah Tamince’ye kendisinin takipsizlik kararı aldırdığını ifadesine ekleyen Cömertoğlu, Erdoğan’ın avukatının ‘Senin hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz’ dediğini belirtti.

Antalya’da Delphin Oteller zinciri ortaklarının "FETÖ" üyesi olmak suçundan yargılandığı davada “FETÖ borsası” iddiasında bulunuldu. Ortaklardan Ufuk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, “Bana, 'Hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz’ dedi. Yani bir kumpas kurdular bize. ‘Ömer Gür’e beraat alan benim, Fettah Tamince’ye beraat alan benim.’ Evet yani ben ne yapayım efendim. Adaletin çetesi bunlar” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alper, Mine Cömertoğlu çifti ile Ufuk ve Egemen Cömertoğlu’na "FETÖ üyesi olmak" suçundan dava açılmıştı. Davanın son duruşması 14 Ekim’de Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'BİZ NEREDEN FETÖ'CÜ OLUYORUZ'

Habere göre tutuksuz sanık Ufuk Cömertoğlu'nun ifadesi şöyle:

"Nereden biz FETÖ’cü oluyoruz, nasıl oluyoruz biz yargılanıyoruz, divan duruyor yani. İnanın sayın başkanım, yani benim, mümkün değil, Türkiye’de herkese sorun, herkes gülüyor. ‘Abi sizden FETÖ’cü olur mu’ diyor. İş adamıyım, helikopterim var, geliyorlardı. Mustafa Köse’si, Menderes Türel’i, diğer Dışişleri Bakanı, benim helikopteri kullanıyorlardı seçim zamanında. Mustafa Köse’yi bana gönderdi, dedi ki ‘Abi şu şu şu spor kulüplerinin borcu var’. Elden para verdim. Başımıza bu iş gelince hepsi kayboldu.

Ailece bizim FETÖ ile işimiz yoktur. Yalnız şunu çok iyi biliyorum, Kürşat denen bir tane avukat var, ahlaksız. Eskiden benim avukatımdı. Şimdi Tolga Cömertoğlu’nun avukatı. Bu adliyede Kürşat (Ahmet Kürşat Köhle), bir gene savcı var, Gürkan (Gürkan Kütük), devamlı benim otelime geliyor. Onunla yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor."

'FETTAH TAMİNCE'YE BERAAT ALAN BENİM'

"Sonra bir tane de avukat var, Ahmet Özel. Beni tehdit etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın arkadaşıyla gittim oraya, o da kendisi hacıdır, ‘Allah’a inanan insanım, gelirim her yerde ifade veririm, gerekirse Cumhurbaşkanına da çıkarız’ dedi. Beni tehdit etti, ‘Senin hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz’ dedi. Evet, arkadaşımın yanında dedi ve şahidim de var. Tehdit etti. İhtar var, mahkemeye daha önce de oğlum çekti bununla ilgili. Efendim olmaz ki böyle.

Biz tırnaklarımızla yaptık. Kumpas kurdular bize. İstanbul’da, beraat da verdiler, ‘Beraat da alırım, senin beraatini da alırım, ben hallederim’ dedi. ‘Çünkü, Ömer Gür’e beraat alan benim, Fettah Tamince’ye beraat (takipsizlik) alan benim’. Size sığındım, yani adaletinize sığındım. Çünkü bunlar mafya, çete olmuşlar. Adaletin çetesi bunlar."