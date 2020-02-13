FETÖ ticareti bakana yaklaştı: Al köşkü temizle sicili

Berat Albayrak’ın bir dönem şirketinin CEO’luğunu yaptığı Ahmet Taçyıldız'ın 3 milyon 864 bin TL değerindeki boğaz manzaralı köşkünü, hakkındaki FETÖ evrakının temizlenmesi karşılığında eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’e verdiği ileri sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın kendisi ve ailesi hakkındaki FETÖ evrakının eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir tarafından boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlendiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, köşkün değerinin yaklaşık 4 milyon olduğu öğrenilirken istihbaratçı müdürün mal varlığı ise dudak uçuklattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın üzerinden geçen zamana rağmen neden tamamlanmadığı merak konusu olurken, soruşturmanın AKP’ye yakın isimler tarafından sümenaltı edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

KÖŞK HEDİYESİ

İddiaya göre Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturmaları tamamlanana kadar yurtdışına çıktı. Taçyıldız’ın yurtdışında bulunduğu 3 Eylül 2017 tarihinde ise pasaport tahdidinin bulunup bulunmadığı İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli tarafından İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir talimatıyla sorgulandı. FETÖ soruşturmaları devam ederken ise Ahmet Taçyıldız’a ait “boğaz manzaralı köşk” istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir üzerine devredildi. Bu şekilde Taçyıldız ve ailesinin FETÖ evrakının temizlendiği iddia edildi.

‘BAŞARISIZ BİR KURGU’

Bu iddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın izni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir soruşturma başlatıldı. Özgür Taşdemir ise görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişinin iddialara ilişkin hazırladığı rapor ise “istihbaratçının borsasını” gözler önüne serdi. Rapora göre Emirgân’da bulunan ve ekspertiz değeri 645 bin 161 dolar olan yani 3 milyon 864 bin TL değerindeki boğaz manzaralı köşk Ahmet Taçyıldız’ın ortağı Hüseyin Talha Özkul adına kayıtlıydı. Ancak tasarruf yetkisi Taçyıldız’a aitti. Ortak Hüseyin Talha Özkul, köşkü 600 bin TL karşılığında Özgür Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir’e devretti. Ancak kısa bir süre sonra ise bu köşk istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir ile bağlantıları olan Osmanoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Babuşçu’nun oğlu O. Babuşçu üzerine yapıldı. Köşkün elden ele devredilmesine ilişkin Hüseyin Talha Özkul, Adem Taşdemir ve Ayhan Babuşçu’nun ifadeleri alındı. Bu kişilerin çelişkili ifadelerde bulunduklarının aktarıldığı müfettiş raporunda, “Söz konusu taşınmazın satışı başarısız bir kurgudur” denilerek özetlendi. Ayrıca raporda Özgür Taşdemir ve eşinin 15 Kasım 2018 tarihinde ifadelerinin alınması için İstanbul Valiliği’ne davet edildikleri ancak gelmedikleri aktarıldı.

MAL VARLIĞI MÜFETTİŞ RAPORUNDA

Müfettiş raporunda Özgür Taşdemir’in mal varlığına ve hesap hareketlerine de yer verildi. İşte raporda yer alan eski İstanbul istihbarat şube müdürünün mal varlığı:

- Arnavutköy’de bir taşınmaz

- Bahçeşir Koleji’nde eşi ve kendi adına yüzde 7.5’şer hisse

- Muhtelif tarihlerde 3 adet Mercedes marka otomobil ve Land Rover marka arazi aracı

- 2017-2018 yılları arasında Taşdemir’in hesabında 3 milyon 287 bin 770 TL, eşinin hesabında ise 259 bin 339 TL’lik bir artışın olduğu tespit edildi. Ayrıca Taşdemir’in yurtdışı hesaplarının olduğunun ve bu hesaplara iki defa para transferi yaptığı belirtildi.

- 2018’de ise Belçika’dan Taşdemir’in hesabına 130 bin Avro gönderildiği kaydedildi.

- Taşdemir’e ve eşine ait 2 ayrı banka kasası tespit edildi.