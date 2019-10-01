'FETÖ' tabiplerine 'Kuleli' operasyonu

İstanbul merkezli cemaate yönelik düzenlenen operasyonda; askeri liseleri kazanan öğrencileri, çeşitli bahanelerle sağlık raporuyla eleyen 11 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında 6 şüphelinin arandığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınanların rütbelerinin “Binbaşı” ve üstü olduğu belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 'FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şeklinde gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan bazı öğrencilerin asker olmasının 'FETÖ' tarafından engellendiği bilgisi üzerine başlatıldı.

Geçmiş dönemde sınavı kazanan bazı öğrencilerin “sağlık kurulu raporu ile askeri öğrenci olamaz” kanaati ile askeri liselere girişi engellendiği tesbit edildi. Gerçeğe aykırı bilgilerle, askeri öğrenci olması engellenen öğrenciler hakkında rapor hazırlayan 17 şüpheli tespit edildi.

“Tabip Binbaşı” “Tabip Yarbay” ve “Tabip Albay” rütbelerinde olan şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Halen aktif görevde de olan 11 şüpheli gözaltına alındı.