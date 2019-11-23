FETÖ fidye pazarı

Polislerin kaçırıp rüşvet istedikleri FETÖ şüphelisini bırakmak için rüşvet talep eden başka polisler jandarma tarafından gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.Ö., polis olduğu iddia edilen kişiler tarafından iki kez evinden kaçırıldı. İlk kaçırılma olayında kaçıran kişiler A.Ö’nün ailesinden yüklü miktarda para aldıktan sonra zanlıyı serbest bıraktı. İkinci kaçırılma olayında ise aile bu işte parmağı olduğunu düşündükleri bir tanıdıklarından yardım istedi. O da aileyi aralarında polislerin olduğu zanlılarla görüştürdü. Polisler, aileden bu işi halletmek için 200 bin lira civarında para istedi. Görüşmenin yapıldığı sırada jandarma, olay yerini bastı, 5 kişi gözaltına alındı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. FETÖ firarisi A.Ö. ise bu olayın ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler önceki gün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Aralarında 2 polisin de olduğu 5 kişi tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

VARI YOĞU SATTILAR

Hakkında FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan ve uzun süredir firari olan A.Ö. iddiaya göre 10 Ekim’de evi basılarak polis olduklarını belirten kişiler tarafından, başına maske geçirilerek kaçırıldı. A.Ö. kaçırıldığı yerde işkenceye uğradı. Kaçıran kişiler aileyi arayarak yüklü miktar para hazırlamaları halinde A.Ö’yü serbest bırakacaklarını söyledi. A.Ö’nün ailesi ellerinde bulunan altın, para ne varsa bu kişilere verdi. A.Ö, daha sonra evinin yakınlarında bir yere bırakıldı.

16 Kasım’da A.Ö. market alışverişi yapıp arabasıyla eve döndüğü sırada bu kişiler tarafından yeniden kaçırıldı. A.Ö’nün babası, oğlunun aracının kapısını açık gördü ancak oğlunu bulamadı. O sırada yanlarında bulunan bir yakınlarının telefonu çaldı. Arama, kaçırılan A.Ö’nün telefonundan yapılmaktaydı. Telefondaki ses, “A.Ö. elimizde 2 milyon dolar hazırlayıp istediğimiz yere getirin” dedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre aile bu olayda bağlantısı olduğunu düşündüğü bir tanıdıklarına durumu anlattı. Tanıdık ise babayı Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisin kardeşiyle görüştürdü. Ailenin avukatı Abdi Yaşar bu görüşmeyi jandarmaya haber verdi. Görüşmeye aralarında polislerin olduğu 5 kişi geldi. Baba, oğlunu kaçıranların serbest bırakmak için kendilerinden 2 milyon dolar istendiğini anlattı. Polisler ise bu işi çözeceklerini ancak 150 bin - 200 bin TL arasında bir maliyeti olacağını söyledi. Jandarma olay yerini basıp 6 kişiyi gözaltına aldı.