'FETÖ abileri tarafından aranan bin 500 hakim-savcı var' iddiası

Yargıda Cemaat tartışmasına ilişkin konuşan emekli askeri hakim, Ahmet Zeki Üçok, yeni iddialarda bulundu.

Sözcü yazarı Aytunç Ertekin'e konuşan Üçok, “İhraç edilmiş hakim savcılar hakkında yürütülen ankesör incelemeleri sırasında, aynı ankesör ve sabit hatlardan şu anda görevde olan hakim ve savcıların da arandıkları tespit edilmiştir. İşte haberlere konu olan bin 500 kişi bu şekilde tespit edilmiş olan Yargıtay, Danıştay üyeleri ile adli ve idari yargı hakim ve savcılarıdır. Tüm bu hakim savcıların isimleri MİT'e ve Emniyet İstihbarat birimlerine bildirilmiştir" derken, şöyle konuştu:

Bin 500 hakim ve savcı hakkında yürütülen ankesör soruşturması yok. Her biri FETÖ abileri tarafından ankesörlü veya sabit telefonlardan aranmış olan ve savcılıklar tarafından bilinen bin 500 hakim-savcı vardır.

Şimdi yapılması gereken –öyle yaptıklarını tahmin ediyorum- HSK tarafından, Türk adalet sistemi içerisinde halen fiilen görev yapan bu kişilerin isimleri MİT ve Emniyet'ten istenilerek, haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan derhal soruşturma izni verilmesidir. Eğer bu beyanlarımı suç duyurusu olarak kabul etmiyorlarsa, ben Hakimler ve Savcılar Kurulu'na giderek suç duyurusunda bulunmaya hemen hazırım.