Fethullah Gülen'den özür dilemedi diye hapis cezası

Gazeteci Hacı Boğatekin'e, 2008 yılında Fethullah Gülen'e ilişkin kaleme aldığı yazı nedeniyle bir yıl hapis cezası verildi.

Gazeteci Hacı Boğatekin'e 2008 yılında kaleme aldığı “FETÖ ile APO” başlıklı yazı nedeniyle açılan dava sonuçlandı.

Yazı nedeniyle dönemin Gerger Savcısı Sadullah Ovacıklı, Boğatekin’den Fethullah Gülen’e "FETÖ" dediği için gazetenin yeni sayısında Gülen’den özür dilemesini istedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, özür dilemeyen Boğatekin hakkında peş peşe soruşturmalar başlatıldı. Boğatekin gözaltına alınıp, tutuklandı.

Boğatekin hakkında açılan davalar devam ederken süreç değişti. Savcı Ovacıklı, "FETÖ üyeliğinden" hüküm giydi.

Ancak bu gelişmelere rağmen Boğatekin’in kaderi değişmedi. Yerel mahkeme Boğatekin’e 1 yıl hapis cezası verdi. Bu karar ise Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı. Karar oyçokluğuyla alındı. Boğatekin’in avukatları kararı şimdi Anayasa Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor.