Fethiye’de meralık alana toplu konut projesi

Fethiye Karçulha’da TOKİ için 27.653 metre kare mera alanda konut projesi yapılacağının söylenmesi bölgede yaşayanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Muğla Fethiye'de yer alan Karaçulha Mahallesi'nde mera alanlarına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 27.653 metre kare 180 konutluk bir proje yapılacağı iddiası bölgede yaşayanları rahatsız etti.

Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde yer alan duyuruda Karaçulha Mahallesi'nde onaylanan proje ile TOKİ'nin sitesinden duyurulan projenin aynı alanlar olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgede verimli arazilerin ve mera alanların olduğu öğrenildi.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'ndan Neşe Yüzak adına yapılan açıklamada da verimli toprakların, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının olduğu bu alanların kullanmasının kaygı uyandırıcı olduğu söylendi. Açıklama şöyle: