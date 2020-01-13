Fenerbahçeli taraftarlar ortaya çıkardı: AKP'li Salih Cora 'Erdoğan tapesi' paylaşmış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Berat Albayrak açıklamalarına tepki gösteren AKP'li vekil Salih Cora'nın 2014 yılında atılmış tape tweeti gündeme geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Berat Albayrak ve Trabzonspor ile ilgili "Sırtını devlete dayamış..." açıklamasına tepki gösteren AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora "Başarısızlıklarına kılıf bulmak için hedef saptırmakta" yanıtını vermişti.

Bu tartışma üzerine Fenerbahçeli taraftarlar, Cora'nın geçmişte atmış olduğu tape tweet'ini bulduğunu belirterek yeniden gündeme getirdi.

AKP Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora’nın öğretmen ablası Emine Ay, yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 2016 yılında meslekten ihraç edilmişti.

İşte AKP'li Salih Cora'nın attığı iddia edilen tape tweeti:

Salih Cora'nın attığı Tweet'deki video yayından kaldırılmış bulunuyor.

12Numara Fenerbahçe taraftar platformu kaldırılan içerikle ilgili "Paylaştığın videonun içeriği silinse dahi, önbellektenn video thumb. görseline ulaşılabiliyor" paylaşımında bulundu.

Salih Cora paylaştığı ama şu an yayında olmadığı videonun içeriğine ilişkin açıklamada bulundu: