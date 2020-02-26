Fenerbahçe'den pankart açıklaması!

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, derbide stada asılan pankart hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde stada asılan pankartla ilgili Galatasaray'ın yasal işlem başlatacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe cephesinden de açıklama yapıldı.

Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizdeki tüm stadyumlarda giren pankartlar öncelikle emniyet güçlerimizin denetiminden geçer, onay alır ve bu işlemlerin ardından tribüne asılır. Derbide de aynı işlemler uygulandı. Konuyla ilgili olarak da emniyet birimlerinden onaylar alınmış ve o pankart asılmıştır.



PFDK sevkleri açıklandı. Dikkat ederseniz pankart sebebiyle kulübümüzün herhangi bir sevki olmamıştır. Zaten izinsiz veya sıkıntılı bir pankartla çıkmış olsaydık talimatlar gereğince sevkler yapılırdı. Ayrıca ben bu pankartta toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. Taraftarlar kendi samimi duygularını açıklıyorlar. Futbolun içinde olan herkes de bu pankartın ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor.

Yıllardır mottoları "Seni sevmeyen ölsün" olan, bunu pankartlarına, marşlarına yansıtanlar; sadece kendilerini sevmediklerini söyleyen insanlara nasıl böyle bir suçlamada bulunabiliyorlar gerçekten hayret ediyorum.



Söylediğim gibi pankartla ilgili olarak gerekli mercilerden tüm izinler alınmıştır ve bu prosedürlerin ardından pankart tribüne asılmıştır. Bizim amacımız kimseye hakaret etmek değil.

SUÇ DUYURUSU

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı almıştı.