Fatih’te ölü bulunan kardeşlerden biri hakkında 21 icra dosyası

Fatih’te evlerinde ölü bulunan kardeşlerden Oya Yetişkin hakkında 21 icra dosyası olduğu ortaya çıktı. Dosyaların birçoğu bankalara aitken, Yetişkin hakkında birçok noterlik tarafından çalıştığı üniversiteye maaşına el konulması için talimat gittiği belirtiliyor.

İstanbul Fatih’te Molla Gürani Mahallesi’ndeki evlerinde ölü bulunan ve ölüm sebepleri siyanür olarak açıklanan 4 yetişkin kardeşten biri hakkında 21 ayrı icra dosyası bulunduğu ve birçok noterlikten borçlarının tahsili için maaşına el konulmak üzere çalıştığı üniversiteye talimat gönderildiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre diğer üç kardeşin maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiği ve düzenli işi olan tek kardeş olduğu belirtilen Oya Yetişkin hakkında sadece Çağlayan Adliyesi’nde 21 icra dosyası bulunuyor. Bu dosyaların çoğunun bankalara ait olduğu, farklı bankaların Yetişkin’e sürekli maaş haczi yolladığı ve model olarak saatlik çalıştığı üniversiteden de maaşının kesilmesinin istendiği belirtiliyor.

MAAŞINA VE BANKA HESAPLARINA HACİZ

Haberde İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki kayıtların da bu durumu doğruladığı belirtilerek, dosyalardaki alacaklara göre Yetişkin’in borçlarına bazen yüzde 50 bazen de yüzde 90’ına kadar faiz işlendiği, borçlardan dolayı Yetişkin’in maaşına ve banka hesaplarına da haciz konulduğu aktarılıyor.

Yetişkin’in sözleşmeli olarak çalıştığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne (MSGSÜ), Beyoğlu 4’ncü İcra Müdürlüğü tarafından yazı gönderildiği de ortaya çıktı. Noterlik, üniversiteye yazdığı yazıda faiz ve masraflar hariç Yetişkin’in birçok borcunun olduğunu ve maaşından kesinti yapmasını istedi.

Noterlerin bu talepleri üzerine MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Şişli 3’ncü İcra Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Dekanlığın notere yazdığı yazıda Yetişkin’in bir borcunun daha ödendiğini, bu borcun bitiminden sonra maaşından kesinti yapılıp hesaplarına para gönderileceği belirtildi.

İLAMSIZ TAKİPLER

Bankalardan kredi kartı alıp kullanan Yetişkin hakkında bankaların ilamsız takiplerini sürdürdükleri de ortaya çıktı. Yetişkin’in tüm bu borçların dışında faiz hariç bazı bankalara 6 bin TL, 2 bin 400 TL, bin 500 TL gibi borçları bulunuyor. Bu borçlarla ilgili de kendisine ödeme emirleri gönderilmiş.

