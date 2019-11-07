Fatih’te 4 kardeşin ölümüyle ilgili savcı ve valilikten açıklama

Fatih’te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına dair soruşturmayı yürüten savcıdan ve İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde geçim sıkıntısı çektikleri belirtilen dört kardeşin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu Tosun basın mensuplarına sözlü açıklamada bulundu.

Savcı Tosun ihbar üzerine olay yerine gidilerek ikamete girildiğini, evin salonunun kapısına “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” yazılı not yapıştırılmış olduğunu ve tehlikeli durum olabileceğinden AFAD’a haber verildiğini söyledi.

'KESİN OLMAMAKLA BİRLİKTE SİYANÜR BÜLGUSUNA RASTLANDI'

Olay yerinde bulunan bardak ve eşyaların incelemeye alındığını belirten Tosun “Henüz toksikolojik incelemeler tamamlanmamıştır. Kimyasal çalışmalar ise devam ediyor. Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır” dedi. Tosun salonun kapısına asılan “Dikkat siyanür var” yazısının kimin el ürünü olduğuna dair incelemelerin, ölenlerin telefonlarının, yapmış olabilecekleri tüm yazışmaların da inceleneceğini belirterek, ölümlerinin peş peşe mi, aynı anda mı olabileceğinin de araştırıldığını söyledi.

Savcı Tosun olay yerine giden ilk ekiplerin biri kadın biri erkek iki kardeşin yan yana sırt üstü yatar vaziyette bir odada, biri kadın biri erkek diğer kardeşlerinse ayrı odalarda yatar vaziyette bulunduklarını, bu kardeşlerden birinin, diğer kardeşlerinden farklı olarak yüz üstü yatar vaziyette olduğunu saptadıklarını söyledi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir” denildi.

