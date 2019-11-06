Fatih'te 4 kardeş birlikte intihar etti

İstanbul Fatih'te aynı evde yaşayan 4 kardeş ölü bulundu. Olay sonrası intihar şüphesi üzerinde durulurken, mahalle esnafı, 'geçim sıkıntıları vardı, en son maaşa haciz koydular' açıklamasında bulundu. Olay sonrası dört kardeşin yaşamını yitirdiği eve gelen BEDAŞ ekiplerinin zaman kaybetmeden borç gerekçesiyle elektriği kesmesi de dikkat çekti.

Fatih Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti.

Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

'MAAŞINA HACİZ KOYDULAR'

Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi DHA'nın sorularını yanıtladı. Yusuf Deniz, en son Cumartesi müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.

Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" dedi.

BEDAŞ ZAMAN KAYBETMEDİ, ELEKTRİĞİ KESTİ

4 kardeşin ölümü sonrası olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri, 607,16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti.

'ANTİDEPRESAN İÇEREK İNTİHAR ETTİLER'

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak.

