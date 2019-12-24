Fatih Yaşlı soL'da

Akademisyen, yazar Fatih Yaşlı yarından itibaren her Çarşamba yazacağı köşe yazılarıyla soL'da.

Akademisyen, yazar Fatih Yaşlı yarından itibaren her Çarşamba yazılarıyla soL okurlarına ulaşacak.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nde 2001 yılında tamamlayan Yaşlı, aynı yıl İzzet Baysal Üniversitesi’nde siyaset bilimi yüksek lisansına başladı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde siyasi tarih araştırma görevlisi oldu. 2004-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yaptı. Doktorasını tamamlamasının ardından İzzet Baysal Üniversitesi’ne dönen Yaşlı, öğretim üyeliğine devam etti.

Yayınlanmış kitapları: Hayatın Olumlanması Olarak Felsefe: Nietzsche ve Marx (2008, Bilim ve Gelecek Kitaplığı), Kinimiz Dinimizdir: Türkçü Faşizm Üzerine Bir İnceleme (2009, Tan Kitabevi; 2014, Yordam Kitap), Hegemonyadan Diktatoryaya Liberal-Muhafazakâr İttifak ve AKP (der., Çağdaş Sümer ile birlikte, 2010, Tan Kitabevi), AKP ve Yeni Rejim (2012, Tan Kitabevi), AKP, Cemaat, Sünni-Ulus(2014, Yordam Kitap)

Çeşitli yayınlarda çok sayıda makale ve köşe yazısı yayınlanan Yaşlı, 2009-2014 yılları arasında soL'da düzenli köşe yazarlığını sürdürmüştü.

Yazarımıza "yeniden" hoş geldin diyoruz.