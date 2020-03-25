Fatih Tezcan'a yakalama kararı

Fatih Tezcan hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

AKP'ye yakın isimlerden olan Fatih Tezcan hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Ağbaba'nın avukatı Hüseyin Can Güner, müvekkiline sosyal medyadan "Çakal, alçak, namusun varsa, şerefin varsa, iftiracı" hakaret ve suçlamalarında bulunan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ifadesi alınmak için çağrılmasına rağmen ifade vermeyen Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

Savcılığın yakalama talebini değerlendiren Malatya Sulh Ceza Hakimliği; savunmasının alınması için Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Tezcan geçtiğimiz günlerde twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; "Ve bu Veli Ağbaba bana saçmasapan bir bahaneyle dava açmış, işimi gücümü bırakıp mahkemeye gidip ifade vermem gerekiyor öyle mi?!" ifadesini kullanmıştı.