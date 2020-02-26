Fatih Portakal’dan Erdoğan’a yanıt

Fatih Portakal, 'Fox önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın' diyen Erdoğan'a, 'Her haberimizin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, vermiyorsunuz da' ifadesini kullandı.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, “Fox önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.

”Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz” diyen Portakal, "Her haberimizin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, vermiyorsunuz da. Alın işte buradaki haberde Cumhurbaşkanı kendi sözünü söyledi. Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz. Bir gazetemiz yok ama haber kanalı da etkili. Genel Müdürümüze söyleriz, gazete de etkili olabilir bence. Bir haber kanalı da çok etkili olur” şeklinde konuştu.