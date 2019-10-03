Faruk Çelik’ten ‘50+1’ açıklaması: Tamamen kişisel görüşüm

AKP’li eski bakanlardan Faruk Çelik, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 40 oy alan seçilsin’ önerisinin ardından yeni açıklamalar yaptı. Çelik önerinin ‘tamamen kişisel görüşü’ olduğunu savundu.

AKP’li eski bakanlardan Faruk Çelik’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 40 oy alan adayın seçilmesi önerisi tartışılmaya devam ederken Çelik yeni açıklamalarda bulundu.

Faruk Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada önerisini ortaya atarken kimseyle görüşmediğini ileri sürerek “Tamamen kişisel görüşlerimdir” dedi.

Son iki seçimi, yaşanan tartışmalarıyla birlikte dikkatle irdelediğini söyleyen Çelik “Vardığım sonuç şudur; Türkiye sosyolojisi ve ekonomisi %50 artı 1 oy yükünü çekemez. Bu benim görüşüm. Tespitimin, önünde veya arkasında bir şey aranmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazıları, 'Cumhur İttifakı’nın oy oranı %50’nin altına düştü o nedenle bu öneri geldi' diyor. Ben de 'madem öyle, bu durumda demek ki başkaları da %50’nin üzerine çıkacak. Neden rahatsız olunuyor, birilerine gün doğdu, iyi ya' diyorum. Buyurun.

Bu önerimi ortaya koyarken, kimseyle konuşmuş, görüşmüş de değilim. Tamamen kişisel görüşlerimdir. Benim derdim, %50’nin altına düşülmesi çıkması değil. Derdim memleketim, milletimdir.

Nitekim, öneri içerikli röportajımda, 'Yeni sistem, AK Parti öncülüğünde kuruldu; eksikleri varsa, yine AK Parti öncülüğünde düzeltilmelidir.' Getirdiğim önerinin özü, seçimlerin ilk turda sonuçlanmasına yöneliktir. Yani %40 tabanlı en çok oy alan.

Unutmayalım ki çıtayı yüksek tutmanın elbette avantajları vardır ve önemlidir. Ancak çıtanın herkes için esnek ve erişilebilir olması, ülke sosyolojisi ve siyaset pratiğimiz açısından çok önemli, hayati ve sürdürülebilirdir."

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çelik’in önerisiyle ilgili muhalefetin parlamentoya böyle bir teklif getirmesi durumunda değerlendirileceğini söylemişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de önerinin Faruk Çelik’in kişisel görüşü olduğunu savunmuştu.

