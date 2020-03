Fahrettin Altun’dan ‘kimyasal tesis vurduk’ iddiası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa’yı göçmen konusunda Türkiye ile işbirliği yapmamakla suçladı ve “AB İdlib’de milyonlar bombalanırken değil ama sadece birkaç yüz mülteci koruma talebiyle kapılarında göründüğünde acil toplantı yapmaya karar verdi. AB daha büyük bir bölgesel krizle baş etmek için ciddi bir gündemle toplanmalı” dedi.

Twitter’dan İngilizce olarak yaptığı açıklamalarda Altun, Türkiye’nin son günlerde Suriye’de “kimyasal silah tesisleri” vurduğunu ileri sürerek “Bu tesislerin varlığı, uluslararası toplumun şimdiye dek kandırıldığının kanıtı” iddiasında bulundu.

"Esad rejimine" karşı “ciddi yaptırımlar" uygulanmamasının Suriye’nin kimyasal silah tesislerindeki faaliyetlerine devam etmesini sağladığı iddiasında bulunan Altun, “İlgili uluslararası kurumlar bunu teftiş etmeli ve bu tesisleri kapatmalı” diye yazdı.

Turkey has just targeted multiple chemical weapon sites in Syria. The existence of those sites is the proof that the international community has been deceived until now. The world must stop pretending to care and actually act against this murderous regime.

