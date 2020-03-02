Fahrettin Altun’dan ‘kimyasal tesis vurduk’ iddiası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Suriye’de ‘kimyasal tesisleri’ vurduğunu ileri sürerek ‘Bu tesislerin varlığı uluslararası toplumun şimdiye dek kandırıldığının kanıtı’ iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa’yı göçmen konusunda Türkiye ile işbirliği yapmamakla suçladı ve “AB İdlib’de milyonlar bombalanırken değil ama sadece birkaç yüz mülteci koruma talebiyle kapılarında göründüğünde acil toplantı yapmaya karar verdi. AB daha büyük bir bölgesel krizle baş etmek için ciddi bir gündemle toplanmalı” dedi.

Twitter’dan İngilizce olarak yaptığı açıklamalarda Altun, Türkiye’nin son günlerde Suriye’de “kimyasal silah tesisleri” vurduğunu ileri sürerek “Bu tesislerin varlığı, uluslararası toplumun şimdiye dek kandırıldığının kanıtı” iddiasında bulundu.

"Esad rejimine" karşı “ciddi yaptırımlar" uygulanmamasının Suriye’nin kimyasal silah tesislerindeki faaliyetlerine devam etmesini sağladığı iddiasında bulunan Altun, “İlgili uluslararası kurumlar bunu teftiş etmeli ve bu tesisleri kapatmalı” diye yazdı.

Altun “Türkiye yakın zamanda Suriye’de çok sayıda kimyasal silah tesisini hedef aldı. Bu tesislerin varlığı uluslararası toplumun şimdiye dek kandırıldığının kanıtı” dedi.

Turkey has just targeted multiple chemical weapon sites in Syria. The existence of those sites is the proof that the international community has been deceived until now. The world must stop pretending to care and actually act against this murderous regime. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 2, 2020

Altun “Dünya ilgileniyormuş gibi yapmaktan vazgeçmeli ve katil rejime karşı gerçekten harekete geçmeli” diye yazdı.

Altun “Yunanistan göçmenler için geçici korumayı askıya aldı. Bu sadece umutsuz koşullarda olanlara yardım konusunda tamamen başarısızlık anlamına gelmiyor, aynı zamanda temel uluslararası kuralların ve Avrupa Birliğinin temel ilkelerinin de reddi anlamına geliyor” dedi.

Yunanistan’ın Suriyeliler için geçici korumayı reddetmesinin, sınır kapılarında ve Ege Denizi’nde sığınmacılara karşı tutumunun “Avrupa’nın kendi değer ve ilkelerine karşı bir savaş ilanı” olduğunu kaydeden Altun “Bir dahaki sefere bu değerler hakkında bize ders verildiğinde onlara bunu hatırlatacağız” açıklamasında bulundu.