Fahrettin Altun: Türk ordusu ve ÖSO kısa süre sonra sınırı geçecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda, 'Türk ordusu ve ÖSO kısa süre sonra sınırı geçecek' dedi, ABD'nin kazanımlarını korumanının Türkiye'nin çıkarına olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Türk ordusu ve ÖSO kısa süre sonra sınırı geçecek" dedi.

"Türkiye'nin Suriye’ye teröristlerle mücadele etmek için muharip güç gönderen ilk ülke olduğunu ve ÖSO'ya IŞİD militanlarının demir parmaklık ardından tutulması için destek verdiklerini" söyleyen Altun, "ABD'nin, Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesinin DEAŞ’ı ayağa kaldırmamasını sağlamak, Suriye’nin komşusu olan Türkiye’nin çıkarınadır. ABD'nin kazanımlarını korumak ve tarihin tekerrür etmemesini sağlamak bizim çıkarımızadır" ifadesini kullandı.

Altun, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte, yakında Türkiye-Suriye sınırını geçecek. Dünya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemelidir" dedi.