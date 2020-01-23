F1 pistinde 'yerli fayton' testi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, F1 pisti İstanbul Park'ta 'yerli üretim' elektrikli faytonu test etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçlar üreten bir firmanın elektrikli faytonunu, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla’daki İstanbul Park’ta test etti.

Varank, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, son zamanlarda faytonların gündemde olduğunu belirterek, "Bu firma, yerli golf araçları, elektrikli araçlar üretiyor. Aynı zamanda inovatif bir ürün olan elektrikli fayton da geliştirdi. Biz de belediye başkanlarımızı ve sayın valimizi yanımıza aldık ve bu aracı test ettik. Gerçekten memnun kaldık. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.