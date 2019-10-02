Eyüpsultan'da eşini öldüren koca, iki gün sonra polisi arayarak 'eşimi öldürdüm, şu adreste bulabilirsiniz' diyerek önce kendini ihbar etti daha sonra da polis merkezine giderek teslim oldu.

Eyüpsultan'da kadın cinayeti işlendi. Eşini öldüren koca, iki gün sonra polisi arayarak "eşimi öldürdüm, şu adreste bulabilirsiniz" diyerek önce kendini ihbar etti daha sonra da polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay Eyüpsultan, Düğmeciler mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Yılmaz Ecim, kesici alet ile eşi Kadriye Ecim’in (34) öldürdü. Kadriye Ecim olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim evden çıkarak kayıplara karıştı.

Cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim, iki gün sonra polisi arayarak, "Eşimi öldürdüm, vereceğim adreste bulabilirsiniz" diyerek ihbarda bulundu. Özgür Yılmaz Ecim ise Eyüpsultan Polis Merkezi’ne giderek polise teslim oldu.