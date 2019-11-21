EYT'ye para yok, Bakanlara var: Ömür boyu bedava...

AKP, emeklilikte yaşa takılan yurttaşların taleplerini 'bütçeye yük' diyerek geri çevirirken, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların tüm aile üyelerine ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini sağlayacak düzenlemeyi Meclis'e getirdi.

AKP’li vekiller, Meclis’e 95 maddelik yeni bir torba yasa teklifi getirdi.

İçişleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve göçmenlerle ilgili yasalarda bir dizi değişiklik öngören teklifteki maddelerin arasına, ‘Bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti' maddesi de sıkıştırıldı.

Torba teklifin 47'nci maddesine göre; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri ömür boyu TBMM üyelerinin tabi oldukları esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Bu isimler, hiçbir kamu görevlisi ve sigortalının yararlanamadığı ücretsiz 12 adet implant dahil 5 yıldızlı sağlık harcamaları karşılanacak.

Sözcü'den Erd0ğan Süzer'in haberine halen 16 kişilik kabinenin 4'ü milletvekilleri arasından, 1'i Genelkurmay Başkanlığından, 11'i de dışarıdan atamayla bakan oldu. Yeni sağlık sisteminden yararlanacaklar arasında en dikkat çekici isim ise 9 hastanesi bulunan Medipol Hastaneleri'nin kurucusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca ve ailesinin tüm sağlık harcamaları da hayatları boyunca Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.

EYT'LİYE SAĞLIK HİZMETİ YOK

Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli aylığı alamadıkları gibi yıllarca prim ödedikleri halde bir işte çalışmadıkları sürece sağlık hizmetlerinden de yararlandırılmıyor.