Evsizlerin hastane acilinden çıkarılmasına tepkiler sürüyor

İzmir’de soğuk havadan korunmak için hastaneye sığınan evsizlerin, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmasına Türk Tabipleri Birliği'nden de tepki geldi.

İzmir’de hava sıcaklığının akşamları 0 dereceye kadar düştüğü kentte evsiz vatandaşlar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil bölümüne sığındı.

Acildeki boş koltuklarda oturan evsizler hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pek çok kişi duruma tepki gösterdi.

Haberin ardından Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından da olaya ilişkin tepki gösterildi. Yapılan paylaşımda, “Sağlık hizmetinin esası koruyucu hekimliktir. Yaşlı ve üşüyen bir insana uygulanan 'Dükkanın önünü kapatma' anlayışı tıbbi etikle bağdaşmayan tüccar ve bencil zihniyetin tezahürüdür. Devlet önce insanlarını ısıtmayı başarmalı sonra tedaviye kalkışmalıdır” diye yazıldı.

Sağlık hizmetinin esası koruyucu hekimliktir. Yaşlı ve üşüyen bir insana uygulanan "Dükkanın önünü kapatma" anlayışı tıbbi etikle bağdaşmayan tüccar ve bencil zihniyetin tezahürüdür. Devlet önce insanlarını ısıtmayı başarmalı sonra tedaviye kalkışmalıdırpic.twitter.com/oHGvi1W2XR — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) January 20, 2020

Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ise "görüntülerle ilgili inceleme başlattıldığı" haberlerinin ardından yapılan açıklamada şöyle demişti:

"SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu konum; evsizlerin yoğun olduğu bir bölgedir. Bu nedenle, evsiz olarak nitelendirilen kişiler, hastanemizde tedavi alma talebiyle değil, geceyi geçirmek için acil servis ve poliklinik alanını çok sık kullanmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile konuyla ilgili sık sık koordineli şekilde çalışılmaktadır. Evsizlere kalacak mekan ve aş planlanması yapılmasına rağmen evsizler, acil servisin bekleme alanını kullanmakta ısrar etmektedirler. Haberde bahsedildiği gibi bu kişiler dışarıya atılmamaktadır. Hastanemizin Acil Servisine başvuran hasta yakınlarının şikâyeti üzerine; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş olup, gelen ekipler tarafından acil servisimizde bulunan evsizler, planlanan yaşam alanına ilgili kurumun resmi araçlarıyla nakledilmiştir."