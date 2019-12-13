Evrensel sağlık kapsayıcılığı günü: Yüz milyonlarca insan sağlık hakkından yoksun

Bugün Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı günü ve yüz milyonlarca insan sağlık hakkından yoksun şekilde yaşamını sürdürmek zorunda bırakılmış durumda.

Bugün Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı (Universal Health Covarege) günü.

Bu kavram tüm insanların, herhangi bir finansal sorun yaşamadan, ihtiyaçları olan sağlık hizmetine ulaşabilmeleri anlamına geliyor.

HERKES HER ŞEYİ ÖDEMESİNE RAĞMEN ÖZEL SAĞLIK YÜZDE 22 PAYA SAHİP

Dünya nüfusunun yarısı için böyle bir şey söz konusu değil. 800 milyondan fazla insan hane halkı gelirinin en az yüzde 10’unu sağlık hizmeti için harcamak zorunda. 100 milyon insan ise sağlık hizmeti için yaptığı cepten harcamalar nedeniyle yoksulluğa sürükleniyor.

Türkiye’de özel sağlık harcamaları (herkes sigortalı olmasına, sağlık primini ve vergisini zaten ödemesine rağmen) toplamda yüzde 22’lik bir paya sahip.

4 MİLYAR TL'DEN 29 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Sağlık için cepten yapılan sağlık harcamasının yıllık toplamı 2002’de 4 milyar TL iken, 2018’de tam 29 milyar TL’ye yükseldi. Bu paranın yüzde 38’i hastaneler, yüzde 30’u da ilaç ve tıbbi malzeme için harcanıyor.

Bugün evrensel sağlık kapsayıcılığını hayata geçirebilmiş tek ülke Küba’dır ve Küba’da sağlık hizmeti devletin garantisi altında parasızdır.

Kaynaklar

https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1

http://apps.who.int/gho/data/node.main.GHEDPVTDCHESHA2011?lang=en

2002 ve 2018 yılları TÜİK Sağlık Harcamaları İstatistikleri