Evlilik programına katılıp evlenemeyenler de kamu denetçisine başvurmuş

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulduğu günden beri 80 bin 535 bin şikayet ve talebi değerlendirdiğini açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Ombusman Şeref Malkoç, medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

80 BİN 535 ŞİKAYET GELDİ

Malkoç 2013 yılında faaliyete geçen KDK'nin mahkemelere intikal eden ve yasal değişiklik gerektiren konular hariç, her konudaki şikayet ve talebi değerlendirdiğini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana 80 bin 535 şikayet aldık. Yılda 20 bin konuyu karara bağlıyoruz, kamu kurumlarının kararlarımıza uyma oranı yüzde 75'e ulaştı” dedi.

KARARLARA UYMAYANLARA TBMM ARACILIĞIYLA UYARI

Malkoç, karar ve tavsiyelerine uymayan Kadıköy ve Biga belediyeleri ile Türkiye Futbol Federasyonunu da TBMM aracılığı ile uyardıklarını söyledi.

Malkoç, bugüne kadar KDK'nin kararları sonucu nöbetçi noterlik ve noterlerde kredi kartı kullanımı uygulaması getirildiğini, ÖSYM sınav ücretlerinin indirildiğini belirterek, “Bazı idareciler, ‘Eski köye, yeni adet mi' diyerek direniyor ama bu direniş artık kırıldı” dedi.

KDK'ye yapılan başvurular arasında, TV'lerdeki evlilik programına katılan ancak evlenemediğini belirterek şikayetçi olan vatandaşların de bulunduğu belirtildi.