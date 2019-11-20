'Evlad-ı Fatihan' ranta dayanamadı

Fatih Sultan Mehmet’in hayatını kaybettiği yer olan ve daha önce de AKP tarafından satılmak istenen 133 dönümlük Hünkar Çayırı, yapılaşmaya açılıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği yer olan 133 dönümlük Hünkar Çayırı, yapılaşmaya açılıyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Söz konusu olan Hünkar Çayırı sıradan bir yer değildir. Çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği yerdir. Tarihi mirasına sahip çıkmayan toplumlar asla iflah olmazlar. Daha önce satışı ile ilgili durum söz konusu olmuş, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bağımsız örgütlerle beraber bu yanlıştan vazgeçilmesini sağlamıştık. Gelinen noktada görüyoruz ki Fatih Sultan Mehmet’in Otağı ranta kurban gitmiş” dedi.

Tarhan, “18 Aralık 2017 tarihinde, Hünkar Çayırı’nın 133 dönümlük arazisi, 30 yıl süre ile Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı’na, 465 Bin Türk Lirası bedel karşılığında verilmişti. Sivil toplum örgütleri ile birlikte bu durumu engelledik. Ancak şimdi de sanki cezalandırır gibi alan terk edilmiş ve son durumu fotoğraflarla ortada. Burada tüm Kocaeli milletvekillerinin ve siyasilerin hep birlikte milli bir duruş göstererek bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir" diye konuştu.