'Evimize ekmek götürmemizi engelliyorlar' dedi, belediye önünde tezgahını yaktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediyenin caddeye giriş yasağına tepki gösteren seyyar satıcı, belediye hizmet binası önünde tezgahını yaktı.

Manisa Alaşehir'in en işlek caddesi olan Sevgi Yolu üzerinde seyyar satışı yasaklayan karar, cadde girişine asılan afişle tebliğ edildi.

Karara tepki gösteren seyyar satıcı Davut Kılınç, simit ve turşu sattığı tezgahını belediye hizmet binası önüne getirerek ateşe verdi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Kılınç, "Evimize ekmek götürmemizi engelliyorlar, benim başka işim yok, evime nasıl bakacağım, bize çözüm üretsinler. Yapılan uygulamayı protesto etmek için böyle bir eylem yaptım" dedi.