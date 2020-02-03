Evi hasarlı depremzedeye yardım yapılmadı: Gerekçe 'OHAL' oldu...

Elazığ depremi sonrası evi hasar gören yurttaş, eşi cezaevinde ve kendisi de 'OHAL' mağduru bir öğretmen olduğu için kendilerine yardım yapılmadığı söylendi.

Elazığ Sivrice'de yaşayan ve evi depremden hasar gören öğretmenin yardımlardan yararlanamadığı iddia edildi.

Konuyu gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ümmü Gülsüm Tamam isimli vatandaş bana ulaştı ve Elazığ Sivrice'den deprem mağduru olduğunu, bir çocuk annesi eşinin tutuklu olduğunu, kendisinin OHAL mağduru bir öğretmen olduğunu deprem öncesinde de sosyal yardımın eşi cezaevinde olduğundan verilmediğini iletti" dedi.

Depremzedenin kiradaki evinin hasarlı olduğundan yağmurun eve girdiğini söyleyen Gergerlioğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendisini yardım vermek için aramış ancak eşini telefona isteyen görevli Ümmü Gülsüm Hanım'ın 'eşim cezaevinde' demesi üzerine telefonu yüzüne kapatmış" diye konuştu.

Deprem sonrası oturulamayacak evlerinden çıkmak zorunda kalan ailenin bu tartışmalar sonunda Sivrice Kaymakamlığı'na davet edildiğini belirten Gergerlioğlu, ailenin hasarlı evini ve fakirlik durumunu gösteren belgeyi de paylaştı.

Gergerlioğlu, haberin yalan olduğu iddialarının paylaşılmasına da tepki göstererek, "Hakkımda yalan haberler yaymış ve Ümmü Gülsüm Tamam isimli vatandaşımızın Sivrice’de ikamet etmediğini belirterek itibar cellatlığına başlamışlardır. İhlas Haber Ajansı bu konuda ilk haberi geçen kurum olmuştur" dedi.

Gergerlioğlu'nun İçişleri Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürü Gökmen Çiçek'in de kendisine iftira attığını söyleyerek, 'Bunu paylaşmak istemezdim ama…Elazığ Ehlibeyt Cemevi ziyaretinde bir annenin cezaevindeki oğluyla telefonla görüşmek istemesi sonrası 'Ben buradan ayrılmadan anneyle oğlu görüşecek' talimatı veren içişleri bakanımıza, bakanlıklarımıza bu iftiralar insanlığa sığmıyor' paylaşımı yaptığını söyledi.

Ümmü Gülsüm Tamam’ın Sivrice’deki evini gösteren video: