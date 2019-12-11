Ev alıp satacaklara uyarı: Enerji Kimlik Belgesi yoksa işlem yapılmayacak

1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binanın alım-satımı yapılamayacak. Bu tarihten itibaren başlayacak zorunluluk 2011’den önce ruhsat alınmış binalarda geçerli.

2019 sonu itibariyle binalar için enerji kimlik belgesi zorunlu hale geliyor.

2017 yılında uygulanması planlanan düzenleme 31 aylık ertelemenin ardından 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giriyor.

EKB'si olmayan konutların satışı 1 Ocak 2020 itibariyle imkansız olacak.

DAİRE BAŞINA 50 TL

Daire başına 50 TL ücreti olan belge bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri üzerinden verilecekken, uygulamanın satılık ve kiralık fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Türkiye'de şu anda enerji kimlik belgesi alan bina sayısı 1 milyon bandında. Yaklaşık 8 milyon bina ise henüz EKB'ye sahip değil.

EKB ZORUNLULUĞU 1 OCAK 2020'DEN BAŞLAYACAK

Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine, Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmuyor. Uygulama, yapıların enerji verimlilik seviyesini ortaya koyacak. Bu karnenin, yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkilemesi bekleniyor.

Enerji Verimliliği Kanunu'na uyarınca 2011'den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için EKB zorunluluğu ise 1 Ocak 2020'den başlayacak. 1 Ocak'tan sonra bina alım-satımlarında Enerji Kimlik Belgesi olmadan işlem yapılamayacak. Uygulama ile alım yapacak vatandaş da aldığı yapının enerji sınıfını bilecek, tercihini de buna göre yapabilecek. Enerji kimliğinin, yapının fiyatını da etkilemesi mümkün olacak.

KİRALAMALARDA BU ŞART ARANMAYACAK

Bakanlık yetkilileri, kiralamalarda bu şartın aranmayacağını kaydetti. Yetkililer, 2 Mayıs'tan sonra alım satım yapacak vatandaşların, satış yapmadan önce, istedikleri tarihte kimlik belgelerini alabileceğini ifade etti.

Enerji Kimlik Belgesi, 2011 öncesi binaların enerji verimliliği sınıfını gösterecek. A'dan G'ye kadar 7 kategoride enerji sınıfı var. Yeni binaların, en az C kategorisini tutturması gerekiyor. Ancak mevcut yapılar için seviye zorunluluğu yok. Söz konusu belge, dairelere ya da konutlara değil, binalara veriliyor.

Binalara gelen uzmanlar, binanın, ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzeme, kapı, cam sistemleri gibi özelliklerine bakarak, binaların enerji tüketim seviyesini belirleyecek.