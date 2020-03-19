Euronews: Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladık

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin yeni koronavirüs olduğu öne sürülürken, Euronews bu iddiayı doğruladığını duyurdu.

Euronews Türkçe, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü yönündeki iddiaları doğrulattığını açıkladı.

Geçtiğimiz pazartesi akşamı GATA, yeni ismiyle İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken ölen emekli orgeneral Yalman'ın (80) ölüm nedeninin koronavirüs olduğu yönünde iddiayı dün Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk gündeme taşımıştı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Yalman'ın ölüm gerekçesi Kovid-19.

Ancak, bu iddiaları reddeden Yalman'ın ailesi, kendisine koronavirüs testi yapıldığını ve testin negatif çıktığını, ölüm nedeninin zatüre olduğunu ileri sürüyor.

Halihazırda Yalman'ın eşi ve kız kardeşi de karantinada tutuluyor. Koronavirüsün şiddetli vakalarında zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.