Etiler Polis Okulu arazisine yönelik imar planı iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan, İstanbul Beşiktaş’taki eski Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisine otel, AVM ve rezidans yapımının önünü açan imar planları, mahkeme tarafından kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı bulunarak iptal edildi.

Beşiktaş Akat Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 bin metrekarelik Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'na yönelik imar planına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait imar planına 2013'te açılan dava sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 4. İdare Dava Dairesi, 20 Eylül 2019 tarihinde verdiği kararla dava konusu planları iptal etti.

Dava kapsamında alınan iki bilirkişi raporunda da planların, şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu saptanmış, ancak İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2018 tarihinde davanın reddine karar vermişti. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası da İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa taşımıştı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi'nin kararında “İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının bilirkişi raporlarındaki tespitler dikkate alınmadığı gibi dikkate alınmamasının yeterli ve geçerli gerekçelerine kararda yer verilmeyerek dava konusu plan kararlarının yüzeysel bir değerlendirmesi yapılarak hüküm kurulduğu görüldüğünden…” denilerek dava konusu işlemde kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığına hükmedildi. Aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmediğine karar veren dava dairesi, yargılama konusu işlemi iptal etti.

“Riskli alan” ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan arazi, yapılan protokol ile arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilmişti. 30 bin metrekarelik arazi, 4 Nisan 2018 tarihinde İBB tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile ihaleye çıkarılmıştı.