Eti Maden genel müdürlerine 87 bin lira maaş ödüyor

Eti Maden’in yurt dışında kurduğu şirketlerinin genel müdürlerine 87 bin TL maaş ödediği ortaya çıktı. Sayıştay raporunda yer alan bilgilerde, genel müdürlerin isimlerinin yer almadığı öğrenildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsündeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, yurt dışında kurduğu 5 ayrı şirketinin genel müdürlerine yaklaşık 87 bin TL aylık maaş ödendiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Eti Maden'in hesaplarını ve Sayıştay raporunu inceleyen Meclis KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şirketin yurt dışı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına 7 bin 362 TL, 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerine 3 bin 681 TL, denetçi üyeye aylık 400 Euro ödendiğini, genel müdürlerin aylık ücretlerinin ise 13 bin 500 Euro yani yaklaşık 87 bin TL olduğunu açıkladı.

Yavuzyılmaz, “Bu ülkede bir kamu kurumunun genel müdürü nasıl oluyor da, Cumhurbaşkanından bile fazla maaş alıyor. Bu talihli müdürler kim, raporlarda isimleri yok. Kim olduklarını araştırıyorum. Hiçbir kayıtta yer almıyorlar'' diye konuştu.

Habere göre Eti Maden'in, Finlandiya'da "AB Etiproducts OY", Lüksemburg'da "Eti Mine SA", Amerika'da "Etimine USA", Hong-Kong'da "Etimaden Asıa Pacıfıc" ve Rusya'da da "Etiproducts" adlı şirketleri bulunuyor.