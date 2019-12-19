Ethem Sancak'tan Kılıçdaroğlu'na: Ulan sen dayak yememişsin!

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ulan sen ya 20 milyar doları bir arada görmemişsin ya dayak yememişsin' dediği görüntüler ortaya çıktı.

"Tank palet fabrikası"na ilişkin CHP'den gelen tepkilere ilişkin konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Bakın mesela Kılıçdaroğlu'na neden cevap vermiyoruz? Bir sürü yalan söylüyor. Her konuştuğu yalan, önce dediler ki; 'tank palet fabrikası 20 milyar dolara satıldı.' Ulan sen ya 20 milyar doları bir arada görmemişsin ya dayak yememişsin. Şu anda TURKCELL dışında 20 milyan dolarlık hiçbir şirketimiz yok. Atıyor bir şeyler. Bilmiyor hesap" dediği görüntüler ortaya çıktı.

'ETHEM SANCAK 'GAZETELERİM EMRİNİZDE' DEDİ'

Geçtiğimiz günlerde Ethem Sancak'ın "Ben Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmesine vesile olanlardan birisiyim, konuşturmayın beni" sözlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Sancak’ın kendisine 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Benim gazetelerim emrinizdedir” dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu “Ben de estağfurullah gazeteler, medya özgürdür dedim” diye konuşmuştu.

Sancak için “Hafızamda, ezberimde iz bırakan birisi değil” diyen Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının Sancak'ın BMC firmasına nasıl verildiğini sorduğunu belirterek “Çok yoksul olduğu için Erdoğan ondan kira talebinde bulunmamış. Bu fabrikayı bedava veriyorlar. Kira almadan 25 yıllığına veriyorlar. Alım garantisi veriyorlar. Ne getirirse üzerine 12,5 kâr koyacaklar. Buradaki bütün sırları obüsün yapılmasıyla ilgili Katar’a teslimi de yapılan protokolde sözkonusu” demişti.