Ethem Sancak’ın yeğeninin kanlı skandalı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yerli kan ürünü üretilmesi amacıyla başlatılan projede ihale verilen Ethem Sancak’ın akrabası Murat Sancak’a ait Maxicells AŞ adlı firmanın, 3 ay kullanım ömrü kalan ürünleri ucuza ithal ettiği ve yüzde 1800 kârla sattığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yerli kan ürünü üretilmesi amacıyla başlatılan projede ihale verilen Ethem Sancak’ın akrabası Murat Sancak’a ait Maxicells AŞ adlı firmanın, 3 ay kullanım ömrü kalan ürünleri ithal ettiği ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Avrupa’da üç ay kullanım ömrü kalmış ürünler yok pahasına sokulup yüzde 1800 kârla hastalara ve eczanelere fatura ediliyor” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Kızılayı’nın da yer aldığı kan ürünü üretme projesinde skandala imza atıldığı ortaya çıktı. Proje çerçevesinde, 2017 yılında 12 yıllığına Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait Maxicells AŞ’ye verilen ihalenin ardından gelinen aşama akılları karıştırdı.

Özel, şunları dile getirdi: “Bu firma Avrupa’dan Türkiye’ye bir yıldan az miadı olan kan ürünü sokulması yasakken Avrupa’da üç ay miadı kalmış kan ürünlerini bedavaya, yok pahasına sokup yüzde 1800 kârlarla hastalara ve eczanelere fatura etmektedir. Söz konusu ihale kapsamında Türkiye’de 5 kan toplama merkezi kurulması gerekirken iki yıllık süre zarfında ne bir tek toplama merkezi için faaliyetlere başlanmış, ne bir tek çivi çakılmıştır. 12 yılı bulan bir iltimasla, görülmemiş bir kârlılıkla, Sancak’ın Maxicells’i bu sistemi emmekte, eczacının iyi niyetini istismar etmektedir.”

SOKULMASI YASAK

Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait firmanın Avrupa’dan Türkiye’ye bir yıldan az kullanım ömrü olan kan ürünü sokulmasının yasak olmasına karşın; proje kapsamında aldığı ihaleyle birlikte kullanım ömrü 3 ay olan ürünleri ithal ettiği belirlendi. CHP Grup Başkanvekili Özel, alınan kan ürünlerinin Türkiye’nin en az satılan, ruhsatı duran ama sahada faal olmayan kan ürünü firmasına yapılan cazip teklifle alındığını dile getirdi.