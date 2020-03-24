Ethem Sancak'ın eniştesi yeni Yargıtay Başkanı oldu

Yapılan seçimde 267 oy alan Mehmet Akarca yeni Yargıtay Başkanı oldu. Akarca, Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak'ın eniştesi.

Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

Yargıtay Konferans Salonu'nda yapılan seçimin ikinci tur oylamasında 267 oy alan Mehmet Akarca yeni Yargıtay Başkanı oldu.

Mehmet Akarca, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak'ın eniştesi. Akarca'nın eşi Sancak'ın kızkardeşi.

Akarca ilk kez 2015 yılında Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmişti. Akarca geçen yıl da ikinci kez Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmişti.

