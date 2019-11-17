Etek boyuna karıştığı için uzaklaştırılan hakim görevine geri döndü

Duruşma sırasında avukatın etek boyuna karıştığı için görevden uzaklaştırılan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu'nun, HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edildiği ortaya çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, duruşma sırasında avukatın etek boyuna karıştığı için görevden uzaklaştırılan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu'nun görevine döndüğü öğrenildi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Yoylu’nun yine HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edildiği ortaya çıktı. HSK tarafından, “Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına” karar verildiği belirtildi.

Yoylu Gebze hakimi olarak görevlendirildi.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen ve duruşma tutanağına da yansıyan olayda, Yoylu avukatın eteği kısa olduğu için "uygun görünmediği" gerekçesiyle

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşma esnasında yaşanan olay duruşma tutanağına da yansımış, buna göre mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, mini etek giyen avukatın kıyafetinin "avukatlık hukuku"na ve "örf"e aykırı olduğunu öne sürmüştü. Yoylu'nun konuyu taraf avukatlarına sorması ve salondaki diğer avukatların da etek boyunun "uygun" olduğunu belirtmesi üzerine hakim mahkemenin Yazı İşleri Müdürü'nü huzura çağırarak "eteğin kısa olduğu ve yanlış anlamaya vesile olmaması için fotoğrafının çekilip baroya iletilmesini" istemişti.

Avukatın reddetmesi üzerine duruşmaya devam edilmiş, ardından mahkeme salonu önünde buluşan çok sayıda avukat Yoylu'yu protesto etmişti.