Etek boyu ölçen hakime hapis cezası talebi

Duruşma sırasında kadın avukatın etek boyuna müdahale etmeye çalışan hâkim Mehmet Yoylu hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayındaki bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale edip tutanak tutulmasını ve fotoğrafının çekilmesini isteyen İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hâkim Mehmet Yoylu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Yoylu'nun "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapisi istendi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Yoylu savunmasında, bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü müşteki avukat Tuğçe Çetin’i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu iddia etti.

Yoylu’nun "birinci sınıf" hâkim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi’nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan hâkim Mehmet Yoylu, 5 ay sonra geçtiğimiz Kasım ayında yeniden göreve dönmüştü.