Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

AKP’li yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

AKP’li yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken yeni koronavirüse (KOVİD-19) bağlı olup olmadığı ya da başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığı incelemelerden sonra belli olacak.

Habertürk’ün haberine göre; Elönü’nün umre dönüşü grip belirtileri olduğu bunun dışında bilinen bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Son olarak geçen hafta umreden dönen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine bu sabah umreden gelenler Ankara ve Konya’da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı.

ESRA ELÖNÜ’DEN AÇIKLAMA

Esra Elönü sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Elönü Twitter’da “Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum” diye yazdı.

ADLİ TIP RAPORU: KORONAVİRÜS DEĞİL

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Esra Elönü'nün umre dönüşü bu sabah hayatını kaybeden babasının koronavirüs testi negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu'na göre ölüm sebebi koronavirüs değil.