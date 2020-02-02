Eskişehir'de zemin etüdü sırasında patlama: Bir kişi yaralandı

Eskişehir'de zemin etüdü yapıldığı sırada doğalgaz borusunda meydana gelen patlama nedeniyle bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de Akcami Mahallesi Cemalciler Sokağı'nda, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zemin etüdü yapılırken henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz hattında patlama meydana geldi, hizmet binası ile zemin etüdü aracında yangın çıktı.

Yangına itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri müdahale etti. Sokaktaki gaz akışı da kesildi.

Patlama nedeniyle hafif yaralanan 74 yaşındaki Yunus Gültekin, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Binanın karşısındaki tek katlı lüle taşı işleme atölyesinde de çökme meydana geldi.