Eskişehir'de Entil, Hapalki, Tarkon işçilerinin mücadelesi devam ediyor

Aylardır maaşlarını alamayan Entil, Hapalki ve Tarkon işçileri, fabrika önünde oturma eylemi yaparak haklarını aramayı sürdürüyor.

Eskişehir'de yaklaşık 5 aydır maaşlarını alamayan ve geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya yürürken gazlı müdahaleye uğrayan Entil, Hapalki ve Tarkon işçileri, fabrika önünde oturma eylemine başlayarak haklarını aramayı sürdürüyor.

Direnişin devam ettiği fabrika önünde Patronların Ensesindeyiz'in görüştüğü bir Entil işçisi, fabrikanın 2008'de TMSF'ye devrolduktan sonra durumun kötüleşmeye başladığını belirtti.

Zeytinoğlu Grubu'ndan 4 ay boyunca maaş alamayınca iş bıraktıklarını söyleyen işçi, direnmeyi sürdürdüklerini anlattı. "Devlet bize maaşlarımızı verecek eninde sonunda" diyen Entil işçisi, haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe geçmek zorunda kaldıklarını ancak biber gazlı müdahale ile karşılaştıklarını belirterek, "Ne acı ki bunu bizlere yapıyorlar. Herkesin çoluğu çocuğu var, hatta çocuğu polis olan var burada. Bu hükümet babayı oğula dövdürdü" diye konuştu.

Entil işçisi, haklarını alsalar bile mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’den İstanbul’a giden ve TMSF Başkanı ile görüşen Entil işçileri, Zeytinoğlu holding patronu Yavuz Zeytinoğlu’nun İstanbul Kısıklı'daki villasının önünde de eylem yapmıştı.