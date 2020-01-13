Eski Urla Belediye Başkanı hakkındaki iddianame kabul edildi

İzmir’de “FETÖ” yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak görevden alınan CHP’li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Oğuz hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti.
Oğuz 16 Aralık'ta ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrılmış, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.
Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Oğuz görevden alınmıştı. Oğuz’un avukatının tutuklanma kararına itirazı 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.