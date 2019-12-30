Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’e ‘FETÖ’ üyeliğinden dava açıldı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında ‘FETÖ’ üyeliği ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında “FETÖ” üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcılık iddianamesinde ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi.

Bilirkişi raporunda ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının matbaaya gönderilmek üzere “Sır cihazı” adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan “ProNMS ve Lumension” adlı programlar vasıtasıyla arka plana kaydedildiği belirtildi.

Bilgisayarların arka planına yüklenen soruların, kurumda görevli cemaat üyeleri tarafından “FETÖ'nün ÖSYM'den sorumlu imamı” Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı belirtilen raporda, soruların Şimşek vasıtasıyla Fethullahçılara dağıtıldığı kaydedildi.

Raporda, soruşturmaların başlatılmasıyla kurumdaki “FETÖ” üyelerinin bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna karşın bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu kaydedildi.

İddianamede ÖSYM'nin Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görevli “FETÖ” mensubu bazı bilişim uzmanlarının itiraflarına da yer verildi.

Savcılık iddianamesinde soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında “FETÖ”den işlem yapılan kişilerin ya Ali Demir döneminde işe alındığı ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlerde görevlendirildikleri belirtildi. ayrıca Ali Demir'in, 2012 KPSS'ye giren bir kişide cevap anahtarı yakalayan öğretmen S.Ö'yü evinde ziyaret ederek, kopya olayını örtbas etmeye çalıştığı da belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Ali Demir ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, “FETÖ” ile ilgisinin bulunmadığını belirtti.

ÖSYM'nin kendi döneminde kurumsal bir kimliğe kavuştuğunu savunan Demir, sınav güvenliğine ilişkin de tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Demir, “ProNMS ve Lumension” adlı programların TÜBİTAK'ın onayıyla alındığına, personel alımlarının ise istihbarattan bilgi edinildikten sonra gerçekleştirildiğini söyledi.

İddianamede, Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

İddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek Ali Demir hakkında dava açıldı.

